MHP Başkanına Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Başkanına Müebbet İstendi

MHP Başkanına Müebbet İstendi

Ankara'da MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, eski il yöneticisi Ferhat Özcan'ı öldürmekten yargılanıyor.

03.12.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara'da MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ı öldüren MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 29 Nisan 2023 tarihinde MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. İddianamede, tutuklu sanık Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Devam eden yargılamanın bugünkü duruşmasında Özcan ailesi ve avukatı, tutuklu sanık Ersin ve avukatı hazır bulundu.

"Sanık, maktule yaşama şansı bırakmayacak şekilde ateş etmiştir"

İlk olarak söz olan Özcan ailesinin avukatı, "Artık dosyamız mütalaa verilecek duruma geldi ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyoruz. Sanık Ersin'in üç ayrı yerde saldırısı mevcuttur. Maktul kaçarken dahi onu evde kovalamaktadır çünkü bazı kurşunlar sırt bölgesinde. 7 kurşunun 5'i ölümcül yerlerden. Sanık, maktule yaşama şansı bırakmayacak şekilde ateş etmiştir" dedi.

"Haksız tahrik indirimi uygulanmalı"

Müşteki tarafının avukatı savunmasını tamamladıktan sonra Savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve Ersin hakkında "tasarlayarak öldürme kastının unsurlarının oluşmadığını" ifade ederek "kasten adam öldürme"den müebbet hapis cezası istedi. Sanık Ersin'in avukatı ise "Olay kıskançlıkla başlayan bir süreç ancak maktulün bu kıskançlığı körükleyen tutumu da söz konusu. Müvekkilimin annesine maktulün küfürleri var. Bu yüzden haksız tahrik indirimi uygulanmalı. Müvekkilimin tahliyesinin istiyorum" dedi.

"Tasarlayarak" değil "kasten öldürme"den ceza istendi

Sanık Ersin de "Kız arkadaşım Fatma'nın Ferhat'ın ofisinde çalışmasından rahatsızlık duyuyordum. Olay günü de ben sadece kız arkadaşımın işten ayrılmasını istedim ve onu aradım. Ferhat'ı hiç aramadım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme Başkanı taraf avukatlarına esas hakkındaki savunmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verdi ve tutuklu sanık Ersin'in de tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Aralık saat 10.50'de görülecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Ersin, Pursaklar, Politika, 3-sayfa, Aralık, Ekinci, Ankara, Güncel, Hukuk, Suç, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Başkanına Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:51:39. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Başkanına Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.