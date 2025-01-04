MHP Beypazarı\'nda 2024 ve 2025 Değerlendirmesi

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MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan başkanlığında Parti Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanlığında yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Orhan, toplantıda 2024 yılının değerlendirmesini yaptıklarını, 2025 yılında yapacakları çalışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Orhan, şöyle dedi:

"Toplantılarımızda birçok konu gündeme geliyor ve aldığımız kararların hepsi birer tutanak haline geliyor. Planlı ve programlı çalışma içindeyiz. İl Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada, esnafa ve oda başkanlarına da ziyaretlerimiz sürüyor."