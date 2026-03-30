MHP\'de Özgür Bayraktar Atandı

MHP'de, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar atandı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
