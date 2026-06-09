MHP'de Üç İl Başkanlığı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Kocaeli, Zonguldak il başkanlıklarının feshedildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır."