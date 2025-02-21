MHP'den 9 Gülek Un Kampanyası Desteği

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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 gülek un kampanyasına destek verdi. Yönter, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızın talimatını yerine getiriyoruz. Emeği geçen, desteği bulunan her arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum" diyerek bir video paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Askıda 9 Gülek Buğday Projesi başlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızın talimatını yerine getiriyoruz. Emeği geçen, desteği bulunan her arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum" notuyla araçlara yüklenen unların videosunu paylaştı. Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Dr. İzzet Ulvi Yönter, 9 gülek karşılığı gelen unlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere sevkiatımızı başlatmış bulunmaktayız. Allah hayırınızı kabul etsin Sayın Genel Başkan Yardımcım."