MHP'den A Milli Takıma Tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımızı tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
