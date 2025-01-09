MHP'den Ferdi Tayfur'un Vefatıyla İlgili Açıklama

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yapılan tartışmalara ilişkin, "Böylesine kıymetli bir sanatçı mezarına henüz konulmuş ve bedeni dahi soğumamışken, bazı ailevi konularının televizyon ekranlarında tartışma konusu yapılması asla doğru değildir." ifadesini kullandı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'un, Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yer edindiğini ve eserlerinin nesiller boyunca hatırlanacağını belirtti.

Sanatçının ailesinin acısına hürmet edilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Böylesine kıymetli bir sanatçı mezarına henüz konulmuş ve bedeni dahi soğumamışken, bazı ailevi konularının televizyon ekranlarında tartışma konusu yapılması asla doğru değildir. Tüm yayın kuruluşlarını, merhum sanatçımızın aziz hatırasına ve milletimizin ortak acısına hürmeten, bu meseleleri insani ölçülere yakışır bir hassasiyetle ele almaya davet ediyoruz. Bırakın merhumun ailesi de kendi acısını yaşasın, hatıralarını korusun, saygıyla yadını yapsın, ailevi konuları kendi bünyesinde değerlendirsin. Bu ölçülere saygı duyulmasının, bizim mutlak beklentimiz olduğu bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak canımızdan can bildiğimiz Ferdi Tayfur'a bir kez daha Cenabıallah'tan rahmet dilerken, her türlü hukukunu koruma hassasiyetimizi sonuna kadar muhafaza edeceğimizi de kamuoyuna saygıyla arz ederiz."