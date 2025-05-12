MHP\'den Hastane Ziyareti

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Başkaya'yı ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Başkan Orhan, başhekim Başkaya'dan hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı, ellerinden gelen desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Beypazarı Devlet Hastanesinin yıl bazlı ilçe nüfusunun 10 katına yakın vatandaşa poliklinik hizmeti sunduğuna dikkati çeken Orhan, "Hastanenin gerek personel, gerek hekim, gerek teknik donanım olarak daha güçlenmesi arzumuzdur. Hastanenin tam donanımlı olması, bölgemiz halkına daha iyi sağlık hizmeti sunması demektir. Sayın başhekimimiz ile görüşmemiz çok verimli oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

MHP'liler hastane ziyaretlerinde, başhemşire başta olmak üzer tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü de kutlayarak başarılı çalışmalar diledi.