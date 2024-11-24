MHP'den Köksüz Siyaset Reddiyesi

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MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, "MHP olarak, günü kurtarmak, makam ve mevki korumak adına yapılan köksüz siyaseti sonuna kadar reddediyoruz." dedi.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Atlı Spor Kulübünde düzenlediği bölge toplantısına, Kütahya ve Bilecik parti teşkilatları katıldı.

Kayrıcı, buradaki konuşmasında, MHP'nin siyasi istikametini, milli ve manevi değerlerden beslenerek, tarihin ve coğrafyanın şartlarını hassasiyetle takip ederek belirlediğini söyledi.

Dünyaya Türkçe baktıklarını, çağı Türkçe okuduklarını ve gelişmeleri Ankara vizyonuyla yorumladıklarını ifade eden Kayrıcı, şöyle konuştu:

"Türk milleti ile yarım kalan hesabı olanları görüyor ve milli duruşumuzdan asla taviz vermiyoruz. MHP olarak, günü kurtarmak, makam ve mevki korumak adına yapılan köksüz siyaseti sonuna kadar reddediyoruz. Bozgunculuk çıkarmak için pusuya yatanlarla, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelerle tüm kararlılığımızla mücadele ediyoruz. Yabancı başkentlerden Türkiye'ye dayatılan yapay ve bölücü söylemlerin papağanlığını yapan zillete, aziz milletimizin itibar etmediğini görüyoruz. Fitne yayan siyasetçilerin, sözde gazetecilerin, sosyal medya tetikçilerinin, FETÖ'cü hainlerin, bölücü mihrakların ve dış bağlantılı casusların ülkemizin gündemini esir almasına izin vermiyor ve oyunlarını bir bir bozuyoruz. Biz milletimizin gerçek gündemiyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meseleleriyle ilgileniyor, 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru' yolculuğumuzda, Anadolu'yu karış karış dolaşarak aziz milletimizle gönül köprüleri inşa ediyoruz."

Dünyada krizlerin her geçen gün arttığını dile getiren Kayrıcı, "Bir tarafta İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırıları ve sınırlarda kurulmak istenen terör devleti, diğer tarafta Mavi Vatan'daki egemenlik haklarına yönelik saldırılar ve iç cephemizi dağıtmak için piyasaya sürülen algı operasyonları düşünüldüğünde milli güvenliğin tehdit altında olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin adeta bir ateş çemberinin ortasında olduğunu savunan Kayrıcı, şunları kaydetti:

"Bu yüzden Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bölücü terörden beslenenlerin maskesini düşüren çağrısını doğru anlamak, anlatmak her Türk milliyetçisinin vazifesidir. Dikkat ediniz Genel Başkanın çağrısından en çok Kandil'de ABD'nin uşaklığını yapan teröristler ve emperyalistlerin yurt içinde sözcülüğüne soyunan köksüzler rahatsız olmuştur. Çünkü Genel Başkan Devlet Bahçeli, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmaya, devletin bekasına, milletin refahına, Türk milletinin birliğine ve beraberliğine el uzatmıştır. 'Terör bitsin, huzur gelsin' isteyen her vatan evladı bu eli sımsıkı tutmalı, bu çağrının etrafında kenetlenmelidir."

Programa Kayrıcı'nın yanı sıra, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK Üyeleri Erkan Haberal ve Fatih Yaşar, Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Kahveci, Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye Meclis Üyeleri, ve partililer katıldı.