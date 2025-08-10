MHP'den Sındırgı depreminin ardından geçmiş olsun mesajı

MHP'den, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

Partinin, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesi yer aldı.