MHP\'den Terörle Mücadele Vurgusu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, terörün hesaplı ve sistematik bir şiddet olduğunu belirterek, "Bir taraftan bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele ederken, ona eklemlenen terör sorununu asla göz ardı edemeyiz. Biz hep birlikte milletçe, Cumhur İttifakı olarak yeni yüzyılda terörü hayatımızdan kesin olarak çıkarmanın azmindeyiz." dedi.

Partisinin Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Yönter, toplantının, MHP'nin şiddetin önlenmesi konusunda ne kadar inanmış ve kararlı olduğunun bir göstergesi olduğunu, şiddetle yaşamak istemediklerini söyledi.

Yönter, hayatın her alanında yer alan şiddetin azalışına ve güç kaybedişine şahit olacaklarını belirterek, "Terör de bir şiddet. Terör, hesaplı ve sistematik bir şiddet. Bir taraftan bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele ederken, ona eklemlenen terör sorununu asla göz ardı edemeyiz. Biz hep birlikte milletçe, Cumhur İttifakı olarak yeni yüzyılda terörü hayatımızdan kesin olarak çıkarmanın azmindeyiz." dedi.

Terörle yaşamaya mahkum olmadıklarını vurgulayan Yönter, "Şeytanın bacağını kıracağız, bu kuşatmayı yaracağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlikle yeni yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.

Yönter, yeni yüzyılı "Türk devri" olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Türk devrinin şanına uygun sosyal, siyasal ve ekonomik bir tablonun tezahür etmesini amaçlıyoruz. Bunu yaparken birbirimizin uçurumu olmamalıyız, birbirimizin yurdu, yuvası olmalıyız. Birbirimize dayanak olmalı, sırt sırta, el ele vermeliyiz. Bu ülkede sanal sorun üreterek milletin evlatlarını birbirine düşürmek için fırsat kollayan küresel emperyalizme ve onun uzantılarına da Allah'ın izniyle kapılarımızı sürgüleyeceğiz." diye konuştu.

"Bu topraklar üzerinde yaşayan her bir insanımız bizim özbeöz kardeşimiz"

Türkiye'de bir Kürt sorunu olmadığına vurgu yapan Yönter, şöyle devam etti:

"Bu ülke topyekun Türk milletinin ülkesi. Bu topraklar üzerinde yaşayan her bir insanımız bizim özbeöz kardeşimiz. Biz, onlarla huzurlu bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Sükunetle, sabırla, dayanışmayla, yardımlaşmayla her zorluğun üzerinden geleceğimize gönülden inanıyoruz. Kürt kardeşlerimiz bizim canımız. Türk-Kürt arasına hiç kimse girmez, giremez. Kürt kardeşlerimizi hiç kimse kullanamaz."

Yönter, şiddete karşı seferberlik ruhuyla bir mücadele başlattıklarını ve bu mücadelenin fikir babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu vurguladı.

Komisyonun hedefine ulaşacağını söyleyen Yönter, "Biz terörsüz Türkiye'yi istediğimiz gibi şiddetsiz bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Huzurlu bir Türkiye, huzurlu bir yüzyıl istiyoruz. Birbirimizi kucaklamak varken kutuplaşmanın çok büyük ve tarihi yanlış olduğuna inanıyoruz." dedi.

Yönter, kardeşlik ve muhabbet için gönüllerinin ve kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat Türkiye'nin kuyusunu kazmaya, terörizm sürecini kamçılamaya, körüklemeye kim çalışıyorsa sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz. Yeni yüzyılda da inşallah Allah'ın izniyle terörün kökünü kazıyacağız. Şehirlerimiz, dağlarımız huzurlu olacak. Dağlarda çiçek, böcek toplanacak, postal, kamuflaj giymiş hain dolaşamayacak. Yurt dışında, mücavir topraklarda, terörün ürediği alanlarda bu melaneti inşallah yok edeceğiz."

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, akademisyenler ve partinin İstanbul il teşkilatı üyeleri katıldı.