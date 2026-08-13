Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' türküsü
MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' türküsü, video kliple yayımlandı. Eserde birlik, kardeşlik ve huzur temaları işlenirken, 'Terörsüz Türkiye dünyaya sestir' mesajı vurgulandı.
(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan türkü yayımlandı. Eserde, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" mesajı öne çıkarıldı.
Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin özel türkü hazırlandı. Hazırlanan türkü, video klibiyle paylaşıldı. MHP tarafından sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaşılan türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' türküsü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?