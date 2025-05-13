MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Başkanı Salih Güngöralp, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "MHP olarak 22 Ekim 2024'ten bu yana Terörsüz Türkiye idealinden sapmadık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde sabırla, kararlılıkla ve fedakarlıkla ekilen huzur tohumları yeşermiş, umutla sulanan bu topraklarda kardeşlik çiçekleri açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin milletin yıllardır beklediği bir dönem olduğunu ifade etti.

Söz konusu süreçle huzurun kalıcı hale getirileceğini ve halkların ortak gelecek hedefinde birleşeceğini vurgulayan Güngöralp, şunları kaydetti:

"MHP olarak 22 Ekim 2024'ten bu yana Terörsüz Türkiye idealinden sapmadık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde sabırla, kararlılıkla ve fedakarlıkla ekilen huzur tohumları yeşermiş, umutla sulanan bu topraklarda kardeşlik çiçekleri açmıştır. Yıllardır verilen mücadeleye ve yaşanan acılara rağmen Türk milletinin birlik ve beraberliği sarsılmamıştır. Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e olan sevgisi, saygısı ve vefası bugün de dimdik ayaktadır. Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeri ülkenin birlik ve bütünlüğüdür. Türk, Kürt demeden herkes ay yıldızlı bayrağın gölgesinde eşit ve onurlu bir şekilde yaşıyor."

Güngöralp, parti olarak milletin huzuru, devletin bekası ve ülkenin birliği için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.