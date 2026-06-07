MHP'li Durmaz: Terörsüz Türkiye hayati önemde - Son Dakika
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MHP'li Durmaz: Terörsüz Türkiye hayati önemde

07.06.2026 17:13
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terörün tamamen tasfiye edildiği, kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye'nin güvenlik, ekonomi, siyasi istikrar ve bölgesel liderlik açısından hayati olduğunu belirtti. Durmaz, Terörsüz Türkiye vizyonuna karşı çıkanların millet vicdanında hak ettikleri karşılığı bulacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terörün tamamen tasfiye edildiği, etnik ayrışma projelerinin boşa çıkarıldığı, kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye'nin, yalnızca güvenlik açısından değil ekonomik kalkınma, siyasi istikrar ve bölgesel liderlik açısından da hayati önemde olduğunu söyledi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz, Keçiören İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, ilçe kongresinin ve 7 Mart 2027'de yapılması planlanan Olağan Büyük Kurultay'ın şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

MHP'nin Türkiye'nin milli bekasının teminatı, zaptedilemeyecek son kalesi, teslim alınamayacak son siperi olduğunu vurgulayan Durmaz, " Milliyetçi Hareket Partisi, günübirlik hesapların, geçici rüzgarların, kişisel ikbal arayışlarının partisi hiç olmamıştır." ifadesini kullandı.

Partinin geçmişten bugüne meseleleri hamasetle değil devlet aklı, tarih şuuru ve millet sorumluluğuyla değerlendirdiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Bugün Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koyduğu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenerek devlet projesine dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonu da aynı devlet aklının, aynı milli sorumluluk anlayışının sonucudur. Çünkü hepimiz görüyoruz ki dünyanın içinden geçtiği dönem son derece kritik bir dönemdir. Yakın coğrafyamız savaşlarla, vekalet çatışmalarıyla, etnik ve mezhebi fay hatlarını kaşıyan küresel müdahalelerle kuşatılmış durumdadır. Böylesine hassas bir dönemde Türkiye'nin en büyük gücü, iç cephesinin sağlam olmasıdır. Terörün tamamen tasfiye edildiği, etnik ayrışma projelerinin boşa çıkarıldığı, kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye, yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınma, siyasi istikrar ve bölgesel liderlik açısından da hayati önemdedir."

"Hak ettikleri karşılığı bulacaklardır"

Durmaz, Terörsüz Türkiye vizyonunun, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirtti.

Terörsüz Türkiye vizyonuna karşı sergiledikleri tavırların, siyasi aktörlerin Türkiye'nin birliği, dirliği ve geleceği konusundaki samimiyetlerini ortaya koyduğunu ifade eden Durmaz, "Kırk yılı aşkın süredir milletimizin maddi manevi canını yakan, ülkemizin kaynaklarını tüketen terör belasından kurtulmayı hedefleyen bir iradeye destek vermek yerine günlük siyasi hesaplarla bu süreci yıpratmaya çalışanlar, millet vicdanında hak ettikleri karşılığı bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li Durmaz: Terörsüz Türkiye hayati önemde - Son Dakika

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