MHP Erzurum İl Başkanlığı Binası Açıldı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" toplantısına katılmak üzere geldiği kentte, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ve İl Başkanlığı tarafından alınarak restorasyon işlemlerinin ardından parti binasına dönüştürülen, 112 yıllık Hacı Bekir Zade Ağa Konağı'nın önünde, açılış dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından, binanın açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminde katılımcıları selamlayan Yalçın, yeni hizmet binasının açılmasına emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de tarihi konağın il binası olması sürecinden bahsederek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Heyet, kurdele kesiminin ardından binayı gezdi.

Açılış programına, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Genel Merkez yöneticileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.