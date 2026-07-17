MHP Eskişehir, EOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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MHP Eskişehir, EOSB'yi Ziyaret Etti

MHP Eskişehir, EOSB\'yi Ziyaret Etti
17.07.2026 11:29
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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, sanayi altyapısını değerlendirmek için EOSB'yi ziyaret etti.

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, EOSB Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir'in sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, istihdam imkanları ve kentin ekonomik gelişimine yönelik konular değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, üretim, yatırım ve istihdamın Türkiye'nin kalkınmasının temel unsurları olduğunu belirterek, Eskişehir'in sanayide elde ettiği başarının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sezer, ziyaretin sonunda misafirperverliği dolayısıyla Küpeli'ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Eskişehir, EOSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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