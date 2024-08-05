MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli eleştirisi

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MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Candemir, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin belediyenin istediğine hizmet verme, istediğine hizmet vermeme gibi bir lüksü olmadığını belirtti.

"Kastınız size oy vermeyenler midir?" sorusunu yönelten Candemir, şunları kaydetti:

"Öyleyse benzetmeniz ile bilinçaltınızda yatan düşünceleri de bu kötü teşbih ile öğrenmiş olduk. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki, Instagram'ın kısıtlanması devletimizin almış olduğu keyfi bir karar değildir. Devletimizin belirttiği katalog suçlara bu tarz sosyal medya şirketleri istisnasız ve istikrarlı bir şekilde uymak zorundadır. Uymadıkları takdirde bu gibi sonuçlar kaçınılmaz bir sondur. Dileriz ki bu ayrıştırıcı ve bencil tavrınızdan bir an önce kurtulur, bir belediye başkanına yakışır üslup düşünce tarzı ve vazife ruhu ile hareket edersiniz."