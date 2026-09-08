MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, il kongresine davet etti

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, 13 Eylül'de düzenlenecek il kongresinde birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini belirterek, tüm Eskişehirlileri kongreye davet etti.

Sezer, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'deki 14 ilçenin kongrelerini tamamladıklarını ve il kongresi hazırlıklarını da bitirdiklerini söyledi.

İl kongresinin 13 Eylül saat 13.00'te Eskişehir'deki bir otelde gerçekleştirileceğini bildiren Sezer, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki hemşehrilerimize, dava arkadaşlarımıza, bütün bizimle beraber hareket eden gönüldaşlarımıza buradan çağrı yapıp tüm Eskişehir'i kongremize davet ediyoruz. Gelirlerse çok mutlu oluruz. Eskişehir'de düğün, toy havasında bir kongre düşünüyoruz."

Sezer, kongrenin Eskişehir'e yakışır şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Birlik beraberliğin simgesi olacak bir kongremizle kongremizi sonuçlandırıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye sonuçlarımızı götürüp görevimize devam edeceğiz." dedi.

Kongrede yönetimde bazı değişikliklerin olabileceğine değinen Sezer, kadrolarını Eskişehir'de sevilen, sayılan ve toplum nezdinde değer gören isimlerle güçlendireceklerini dile getirdi.

Toplantıda, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Eyyüp Yılmaz, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Ünal ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.