MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, Sağlık Müdürü Bildirici ile sağlık hizmetini görüştü

MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, Sağlık Müdürü Bildirici ile sağlık hizmetini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi ziyaret edip kentteki sağlık hizmetlerini görüştü. Bildirici, konuklarına eski sağlık materyallerini anlattı ve ziyaret için teşekkür etti.
MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, Sezer ve Bildirici kentte sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette Bildirici, müdürlük bünyesinde sergilenen, sağlık hizmetlerinin geçmişten günümüze uzanan tarihini yansıtan eserler ve eski dönemlere ait sağlık materyalleri hakkında konuklarına bilgi verdi.
Bildirici, nazik ziyaretlerinden dolayı Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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