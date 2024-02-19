MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Avşar Buluşması etkinliğine katıldı - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Avşar Buluşması etkinliğine katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Avşar Buluşması etkinliğine katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Avşar Buluşması etkinliğine katıldı. Özdemir, Talas'ta yapılan önemli çalışmaları ve belediyenin vizyoner belediyecilik anlayışını övdü ve gelecek projeler hakkında başarılar diledi.

19.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Avşar Buluşması etkinliğine katıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, MHP Talas İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Talas'ta önemli çalışmalar yapıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Vizyoner belediyecilik anlayışıyla Talas'ta 5 yılda kaliteli ve örnek projeler başarılmıştır. Şimdiden önümüzdeki 5 yılda da başarılar diliyorum çünkü Talas'a kazandırdığı hizmet ve eserlere baktığımızda bir yandan tarihi dokuyu korumak, öbür yandan günün ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ikisiyle beraber geleceği de planlamak gerçekten kolay bir iş değildir. En büyük nüfus hareketliliği Talas'ta yaşanırken Mustafa Yalçın beyefendi doğru projelerle yönlendirmeyi başarmıştır. Şimdi inşallah genç odaklı yeni projelerle hizmetlerine devam edecektir."

Kaynak: AA

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