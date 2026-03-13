MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın Annesi Vefat Etti

(ANKARA) - MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın'ın vefat etti.
MHP'den yapılan açıklamada, Zekiye Yalçın'ın cenazesinin 13 Mart Cuma günü Ankara'da toprağa verileceği bildirildi. Açıklamaya göre cenaze, ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Parti açıklamasında, "Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
