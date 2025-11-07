MHP Genel Başkanı Bahçeli, Belediye Başkanları ile Toplantı Gerçekleştirdi

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Ankara'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
ATO Congresium'da gerçekleştirilen toplantıda, MHP'li belediye başkanlarının yerel yönetimlerdeki çalışmaları, hizmet politikaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ele alındı.
