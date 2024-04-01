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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki atılım ve reform hamlelerine tam destek verdiklerini belirtti. Bahçeli, Erdoğan'ın devletin başı olduğunu vurgulayarak, desteğin sonuna kadar arkasında olacaklarını ifade etti.

01.04.2024 13:35  Güncelleme: 13:39
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır"

Kaynak: AA

Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir - Son Dakika

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