MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır"
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"Kuyucaklı Yusuf" ve "Kürk Mantolu Madonna" adlı eserleri yıllardır en çok okunanlar arasında yer alan usta edebiyatçı Sabahattin Ali'nin vefatının üzerinden 76 yıl geçti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir otomobil tamir servisinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Şafak Mahallesi'ndeki servisin eksi ikinci katında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak iş yerinde hasar meydana geldi.
Beylikdüzü'nde yapılan seçim kutlamalarında havaya atılan bir genci arkadaşları tutamayınca yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
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