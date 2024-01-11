MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Regaip Kandili için mesaj yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayları müjdeleyen, manevi arınma ve aklanmanın fırsatlarından birisi olan bu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türk-İslam alemi, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle Regaip Kandili'miz mübarek olsun diyorum. Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ve felaha ulaşmaları, barış, huzur, birlik, dirlik ve kardeşliğin gönül ve kültür coğrafyalarımıza hakimiyet kurması Rabb'imden niyazımdır."