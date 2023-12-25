MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu\'nda konuşmaları terk etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe kanun teklifi üzerindeki son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti Grubu adına konuşmaların başladığı sırada salonu terk etti. Bahçeli, " Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, bugün; 2024 yılı bütçe kanun teklifi üzerinde son görüşmeler yapılıyor. Genel Kurul'da önce İYİ Parti Grubu ve MHP Grubu adına konuşmalar yapıldı. Sıra DEM Parti Grubu adına konuşmalara geldiğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salonu terk etti.
Bahçeli, kuliste gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:
" Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün."
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