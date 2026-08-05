MHP Hanönü Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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MHP Hanönü Genel Kurulu Yapıldı

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Hanönü'de 15. MHP Olağan Genel Kurulu yapıldı, Erhan Asar başkanlığa yeniden seçildi.

Hanönü'de 15. MHP Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda faaliyet raporları ve gelir-gider hesapları okundu.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı genel kurul oy kullanılması ile son buldu.

Tek aday olarak seçime giren Erhan Asar, tekrar MHP Hanönü İlçe Başkanı oldu.

Kongreye, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, MHP MYK üyesi Çağrı Acı, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Hanönü Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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