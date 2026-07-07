Havza MHP İlçe Başkanlığına Bekir Cengiz seçildi

Samsun'un Havza ilçesinde MHP İlçe Başkanlığına Bekir Cengiz getirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve mevcut başkan İbrahim Yüksel'in aday olmadığı genel kurula Bekir Cengiz tek aday olarak katıldı.

Başkanlığını MHP İl Başkanı Burhan Mucur'un yaptığı divan heyetinin oluşturulmasının ardından konuşan İbrahim Yüksel, 3 yıl önce kutlu emaneti büyük heyecan ve onurla devraldığını belirterek, "O günden bugüne bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikametten ayrılmadan, geceyi gündüze katarak yorulmadan, yılmadan davamıza hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Bu süreçte benimle omuz omuza yürüyen, yükümü paylaşan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma, kıymetli hemşehrilerime ve aileme gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Mucur ise teşkilatların birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, Samsun'da kongre sürecinin devam ettiğini anlattı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

Yapılan seçimde kullanılan 171 oyun 170'ini alan Cengiz başkanlığa seçildi, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Ahmet Altınkaynak, Ahmet Güngör, Emre Aysan, Hadi Korkmazlı, Muammer Düzgün, Muammer Topçu, Mustafa Kara, Nazım Aktaş, Nermin Tabağ, Ömer Çalışkan, Saadettin Çalışkan, Süleyman Altın, Tahir Uysal ve Yaşar Keskin'den oluştu.

Cengiz, yeni yönetimleriyle genel merkezlerinin stratejisi doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına yön vereceklerini söyledi.

Genel Kurula Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ile partililer katıldı.