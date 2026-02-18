MHP İl Başkanı Küre'yi Ziyaret Etti

MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin, Küre ilçesini ziyaret etti.

Şahin ve beraberindekiler, Kaymakam Hasan Çakır'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, daha sonra Belediye Başkanı Salih Turan'ı da makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan, ziyaretlerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.