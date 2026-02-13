MHP İlçe Başkanı Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret etti.
Orhan, yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Dursun'a ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette ilçenin suç oranı, trafik kazaları ve gelişigüzel yapılan parklar konusunda değerlendirmede bulunuldu.
Dursun, Orhan'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.
