MHP İlçe Başkanı\'ndan Bayram Ziyareti

MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.

Ziyarette ailelerin taleplerini dinleyen İlbey, "Bir büyüğümüzün hayır duasını almak, bir hastamızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için tüm makamların üzerindedir. Yaşlılarımız sadece bir nesil değil, milletimizin köklü mazisi, tecrübesi ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Onların duaları ve birikimleri yolumuzu aydınlatmaktadır." dedi.

MHP olarak her zaman yaşlıların yanında olduklarını ifade eden İlbey, onların refahı ve mutluluğu için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.