MHP, İYİ Parti'nin İpi Aldı

MHP'den, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipi aldıklarını ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ipi makam odasına astığı bildirildi.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı:
"İYİ Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı."
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