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MHP Karabük İl Başkanı ve yönetimi iş yerlerini ziyaret ederek 'siftah ücreti' bıraktı - Son Dakika
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MHP Karabük İl Başkanı ve yönetimi iş yerlerini ziyaret ederek 'siftah ücreti' bıraktı

MHP Karabük İl Başkanı ve yönetimi iş yerlerini ziyaret ederek \'siftah ücreti\' bıraktı

MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve yönetimi, Karabük'teki iş yerlerini ziyaret ederek 'siftah ücreti' bıraktı. Gedikoğlu, yaptığı açıklamada, milliyetçi ülkücü hareketi yaymak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Bugün yapılan çalışmada da esnafın yanında olduklarını göstermek amacıyla sabah namazından önce teşkilatlarla bir araya gelerek Karabük esnafına siftah parası dağıttıklarını söyledi.

02.02.2024 15:05
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MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve yönetimi, iş yerlerini ziyaret ederek "siftah ücreti" bıraktı.

İl Başkanı Gedikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karabüklülerin baktıkları her yerde milliyetçi ülkücü hareketi görene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugün yapılan çalışmada da bir geleneği sürdürdüklerini anlatan Gedikoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de örfümüzde siftah geleneği olduğunu ve esnafın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına sabah namazından önce teşkilatlarımızla bir araya gelerek Karabük esnafımızın kapısına siftah parası dağıttık. Amacımız, esnafımızın sabah iş yerlerini açtıklarında yüzlerinde tebessüme vesile olmak, birlik beraberlik içinde olmak."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP Karabük İl Başkanı ve yönetimi iş yerlerini ziyaret ederek 'siftah ücreti' bıraktı - Son Dakika
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