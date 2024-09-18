MHP Karabük\'te Yeni İlçe Başkanı Atandı

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MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı atandı.

MHP Karabük İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Tokatlı'ya görevlendirme belgesini teslim eden İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, görevi devreden Abdurrahman Meşe'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe başkanlığında bayrak değişimi yaşandığını belirten Gedikoğlu, "Karabük kamuoyunun da ortak kararı olarak, uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partimize hizmet etmiş, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinde önemli görevler üstlenmiş, milliyetçi ülkücü davaya tavizsiz gönül vermiş kıymetli ağabeyim Sayın Celal Tokatlı ağabeyimizin üstünde mutabık kalınmıştır." dedi.

Tokatlı da partisi için gece gündüz demeden çalışacağını ifade etti.