MHP Kilis Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Kilis Teşkilatı Feshedildi

08.06.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kilis il teşkilat organları feshedilirken, Ercan Akdemir il başkanı olarak atandı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini açıkladı. Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilatında değişikliğe gidildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organlarının tüzüğün ilgili maddesi uyarınca feshedildiğini belirtti.

Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Kilis İl Başkanlığı görevine yeni atama yapıldığını bildiren Yalçın, göreve Ercan Akdemir'in getirildiğini açıkladı.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır."

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Kilis Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü’nü balistik füzelerle vurdu İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 20:13:33. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Kilis Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.