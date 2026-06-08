MHP Kilis Teşkilatı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini açıkladı. Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilatında değişikliğe gidildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organlarının tüzüğün ilgili maddesi uyarınca feshedildiğini belirtti.

Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Kilis İl Başkanlığı görevine yeni atama yapıldığını bildiren Yalçın, göreve Ercan Akdemir'in getirildiğini açıkladı.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır."