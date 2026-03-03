MHP Kırklareli Yeni Üye Kayıtlarına Devam Ediyor - Son Dakika
Son Dakika

MHP Kırklareli Yeni Üye Kayıtlarına Devam Ediyor

03.03.2026 10:50
MHP Kırklareli İl Başkanlığı, 81 yeni üye kaydı yaparak üye sayısını arttırmaya devam ediyor.

İl Başkanı Şaban Savaşan, il başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Partilerine teveccüh gösteren 81 yeni üyenin kaydını yaptıklarını ifade eden Savaşan, üye sayısını arttırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Savaşan, partilerine yeni üye olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üyelere parti rozeti verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

11:38
11:28
11:07
10:50
10:40
10:29
