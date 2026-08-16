MHP Kongreleri Gerçekleştirildi
MHP Keban ve Ağın kongrelerinde ilçe başkanları seçildi. Osman Dinkçi ve Ali Uslu göreve getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Keban ve Ağın olağan kongreleri yapılarak ilçe başkanları seçildi.
MHP Keban İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Osman Dinkçi yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Ağın'da, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede de MHP Ağın İlçe Başkanlığına Ali Uslu getirildi.
Kongrelere, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve partililer katıldı.
Kaynak: AA
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