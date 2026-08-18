Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı - Son Dakika
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Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

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Galatasaray'ın forvet transferinde gündemine aldığı Alexander Sörloth için geri adım attığı öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcünün transferini rafa kaldırdı. Sörloth'un talepleri ve Atletico Madrid'in istediği 40 milyon euroluk bonservis bedeli transferi zorlaştırdı.

Forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın adayları arasında yer alan Alexander Sörloth konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki Norveçli golcünün transferini rafa kaldırdı.

SÖRLOTH'UN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sörloth, Galatasaray'dan garanti ilk 11, çift haneli maaş ve gol primleri talep etti.  Atletico Madrid'in yıldız futbolcunun bonservisi için 40 milyon euro istemesi de transferin önündeki önemli engellerden biri oldu. Bu şartların ardından Galatasaray, Sörloth transferinde geri adım attı.

GEÇEN SEZON 20 GOL ATTI

Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi karşılaşmada süre aldı. Norveçli santrfor bu karşılaşmalarda 20 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı - Son Dakika

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