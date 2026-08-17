YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu? - Son Dakika
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YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?

YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?
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TCDD Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel tren biletlerine yüzde 6,45 oranında zam yaptı. Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. Daha önce 15 Ocak'ta yüzde 19,23 zam yapılmıştı.

TCDD Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam yaptı. YHT biletleri, yüzde 6,45 oranında arttı. Ankara- İstanbul YHT bilet fiyatı, (tek yön ve ekonomi sınıfı) 930 TL'den 990 TL'ye çıktı. YHT, ana hat ve bölgesel tren biletlerine, daha önce 15 Ocak'ta yüzde 19,23 oranında zam yapılmıştı.

YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİNE ZAM

TCDD Taşımacılık AŞ, başta YHT olmak üzere tren biletlerine zam yaptı. YHT biletlerine yüzde 6,45 oranında zam yapıldı. Buna göre Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, (tek yön ve ekonomi sınıfı) 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. YHT, ana hat ve bölgesel tren biletlerine, daha önce 15 Ocak'ta yüzde 19,23 oranında zam yapılmıştı.

YENİ BİLET FİYATLARI

Bugünden geçerli zammın ardından yeni YHT bilet fiyatları şöyle:

Ankara – İstanbul: 990 TL

Ankara – Eskişehir: 511 TL

Ankara – Konya: 458 TL

Ankara – Sivas: 1.001 TL

Eskişehir ve Konya aktarmalı ya da çıkışlı bilet fiyatları da şöyle:

Eskişehir – İstanbul: 639 TL

Eskişehir – Sakarya: 601 TL

Eskişehir – Konya: 708 TL

Eskişehir – Sivas: 1.597 TL

Konya – İstanbul: 1.442 TL

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Bayram Recep Bayram:
    Her şeye zam yapıyorlar o yapıyor bu yapıyor diyorlar ama vatandaşın maaşına gelince zam yok 0 0 Yanıtla
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