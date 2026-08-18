Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’u protesto eden Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında, açıklamasındaki ifadeler nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Coşkun gözaltına alınırken, bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu’nu hedef alarak halkı yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı.

AÇIKLAMADAKİ SÖYLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Ağustos 2026 tarihinde "Turancı Dernekler Birliği" organizasyonuyla, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu" protesto etmek amacıyla açık bir toplantı düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu toplantı sırasında Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun tarafından yapılan basın açıklamasındaki söylemler yargıya taşındı.

TCK 217/A KAPSAMINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Basın açıklamasında yer alan ifadelerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. Başsavcılık tarafından Rabia Coşkun hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" (TCK m.217/A) suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, 17 Ağustos 2026 tarihinde şüpheli Coşkun'u yakalayarak gözaltına aldı.

BUGÜN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan İl Başkanı Rabia Coşkun'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin bugün Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilerek ifade vermesi bekleniyor.

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Aman kimse halka doğruyu anlatmasin 11 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    apoyu övseydi madalya takarlardı... 10 2 Yanıtla
  • fikret fikret :
    Türkiyeyi sevmek..Vatanını sevmek suç olmuş.. 10 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    halkinyaniltici bilgi mi ? yoksa apoyu uzucu bilgi mi ? 8 2 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Boşuna doktör demiyoruz 5 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?
Komşularına dehşeti yaşattı: Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı İlk vukuatı da değilmiş Komşularına dehşeti yaşattı: Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı! İlk vukuatı da değilmiş
Beyoğlu sokakları kana bulandı Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı
Messina Müzesi’nden Rönesans eserleri çalındı: 2’si bulundu, 4’ü kayıp Messina Müzesi'nden Rönesans eserleri çalındı: 2'si bulundu, 4'ü kayıp
Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Zeynep Bastık bekarlığa veda etti Duvağındaki o detay dikkat çekti Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

08:25
Marcus Rashford’dan Galatasaray’a yeşil ışık Şartlar oluşursa gelecek
Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek
08:19
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi Apar topar açıklama yapıldı
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı
08:13
Galatasaray’dan yıldız isim için geri adım Transfer rafa kalktı
Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı
07:15
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı
06:08
YKS sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
00:07
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 08:38:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.