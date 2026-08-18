Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek - Son Dakika
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Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

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Galatasaray'ın transfer gündemine giren Marcus Rashford'dan sarı-kırmızılılara olumlu sinyal geldi. Manchester United forması giyen İngiliz yıldızın, şartların oluşması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Geçmiş dönemde sarı-kırmızılıların birçok transferinde rol oynayan menajer George Gardi'nin yönetime Marcus Rashford'u önerdiği belirtildi. Gardi'nin sarı-kırmızılı yönetime "Rashford'u getiririm" mesajı gönderdiği ifade edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

28 yaşındaki İngiliz yıldızın da Galatasaray seçeneğine kapıyı kapatmadığı belirtildi. Rashford'un şartların oluşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Barcelona'dan Manchester United'a dönen Rashford'un İngiliz kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Manchester United yönetiminin ise yüksek maaşı nedeniyle yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi.

Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

BARCELONA'DA 28 GOLE KATKI

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, sezonun ardından Manchester United'a geri döndü. İngiliz futbolcu Barcelona formasıyla çıktığı 49 karşılaşmada 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Marcus Rashford, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aslan Aslan :
    boşverin leaoyu alabiliyorsanız bunu alın. leao açık alan oyuncusu. kaldı ki onda bile artık zayıf. rashford ise kapalı savunmaları açar. 0 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Hersene aldığı 6 oyuncunun 4 ü elinde patlıyor geçen yıl birsürü transfer yaptı sane ile Uğurcan dışında kim var..göndermek için transfer yapan Okan buruk.rasford mıdır nedir elinde patlayacak bir bomba sakın almayın 0 0 Yanıtla
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