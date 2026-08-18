Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

Erdal Cekicoglu:

Hersene aldığı 6 oyuncunun 4 ü elinde patlıyor geçen yıl birsürü transfer yaptı sane ile Uğurcan dışında kim var..göndermek için transfer yapan Okan buruk.rasford mıdır nedir elinde patlayacak bir bomba sakın almayın