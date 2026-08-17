Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Bağcılar'da yaşlı araç sürücüyle yaya olan bir genç arasında yaşanan sözlü tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Araç içindeki sürücü olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada yaya genç küfürler ederek peşinden koştu. Aracını durdurarak içinden aldığı sopayla inen yaşlı adam, kendisine saldırmak isteyen gencin kafasına vurdu. Genç, aldığı darbeyle yere yığıldı.

GENÇ YAYA İLE YAŞLI SÜRÜCÜ ÖNCE TARTIŞTI

Olay, Bağcılar'da 13 ağustosta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle bir sürücü ile bir yaya arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında birbirlerinin üzerine yürüyen yaşlı sürücü ile genç yayayı gören çevredekiler araya girdi.

SÜRÜCÜ UZAKLAŞMAK İSTEDİ AMA...

Çevredekilerin araya girmesiyle yaşlı adam aracına binerek olay yerinden gitmeye başlamışken yaya olan genç, aracın peşinden giderek yaşlı adamın arkasından küfürler savurmaya başladı.

Kendisine edilen küfürleri duyan yaşlı adam aracını durdurduğu sırada yaya genç birden araca doğru koşarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.

SOPAYI YİYİNCE YERDEN KALKAMADI

Yaşlı adam, aracından aldığı sopayla inerek kendisine saldırmaya çalışan kişinin kafasına vurdu. Genç, aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Neye uğradığını şaşıran genç bir süre yerde kalamadı.

Kısa süreli paniğe neden olan kavga, mahalle sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İki tarafın da güçlükle sakinleştirildiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.