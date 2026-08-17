Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu - Son Dakika
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Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

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İstanbul Bağcılar’da bir genç, aracıyla seyir halinde olan yaşlı adamla tartışmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu. Yaşlı adam aracıyla olay yerinden ayrıldığı sırada yaya olan genç aracın peşinde koşarak yaşlı adama küfürler yağdırdı. Aracını durduran yaşlı adam, eline aldığı sopayla gencin kafasına vurdu. Genç, aldığı darbeyle yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı sonlandırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar'da yaşlı araç sürücüyle yaya olan bir genç arasında yaşanan sözlü tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Araç içindeki sürücü olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada yaya genç küfürler ederek peşinden koştu. Aracını durdurarak içinden aldığı sopayla inen yaşlı adam, kendisine saldırmak isteyen gencin kafasına vurdu. Genç, aldığı darbeyle yere yığıldı.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

GENÇ YAYA İLE YAŞLI SÜRÜCÜ ÖNCE TARTIŞTI

Olay, Bağcılar'da 13 ağustosta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle bir sürücü ile bir yaya arasında tartışma çıktı. 

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Tartışma sırasında birbirlerinin üzerine yürüyen yaşlı sürücü ile genç yayayı gören çevredekiler araya girdi. 

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

SÜRÜCÜ UZAKLAŞMAK İSTEDİ AMA...

Çevredekilerin araya girmesiyle yaşlı adam aracına binerek olay yerinden gitmeye başlamışken yaya olan genç, aracın peşinden giderek yaşlı adamın arkasından küfürler savurmaya başladı. 

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Kendisine edilen küfürleri duyan yaşlı adam aracını durdurduğu sırada yaya genç birden araca doğru koşarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

SOPAYI YİYİNCE YERDEN KALKAMADI

Yaşlı adam, aracından aldığı sopayla inerek kendisine saldırmaya çalışan kişinin kafasına vurdu. Genç, aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Neye uğradığını şaşıran genç bir süre yerde kalamadı. 

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Kısa süreli paniğe neden olan kavga, mahalle sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İki tarafın da güçlükle sakinleştirildiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Cep Telefonu, Bağcılar, İstanbul, Kavga, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • S Yıl S Yıl:
    eline sağlık dayı 18 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    eline sağlık dayım 16 0 Yanıtla
  • Gökhan EREN Gökhan EREN:
    ahahahaha sabah sabah çok iyi geldi bu haber 2 0 Yanıtla
  • Tacettin Yıldırım Tacettin Yıldırım:
    En etkili ağrı kesici. Sinirleri bile alıp yerde süründürür. Bravo ihtiyara 1 0 Yanıtla
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