Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti - Son Dakika
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Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

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Şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile evlilik hazırlıkları yaparken arkadaşlarının sürpriziyle bekarlığa veda heyecanı yaşadı. Bastık'ın duvak taktığı anlar dikkat çekti.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Tütüncü'nün romantik evlilik teklifine “evet” diyen Bastık, düğün öncesi arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

Bastık için hazırlanan sürpriz organizasyonda ünlü şarkıcıya duvak takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Bastık, organizasyondan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

Ünlü şarkıcı, daha önce sevgilisine olan aşkını romantik sözlerle dile getirmişti. Bastık, birlikte geçirdikleri iki yılın ardından önlerinde uzun ve güzel bir gelecek olmasını dilediğini belirtmişti. Çift, evlilik hazırlıklarını sürdürürken Bastık'ın bekarlığa veda görüntüleri de dikkat çekti.

Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

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Son Dakika Magazin Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu bekarmi simdi. 0 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    bu kız nedense güven vermior.1 sene sonra dostça ayrıldık derse şaşmam 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti - Son Dakika
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