Messina Müzesi\'nden Rönesans eserleri çalındı: 2\'si bulundu, 4\'ü kayıp

İtalya'nın Messina kentindeki müzeden, Rönesans döneminin önemli ressamlarından Antonello da Messina'ya ait 6 eser çalındı. Bunlardan 2'si müze çevresinde bulundu.

MÜZEDE HIRSIZLIK: 6 ESER ÇALINDI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, kentte 15 Ağustos gecesi düzenlenen geçit töreni sırasında müzeden bazı eserler çalındı.

Yerel saatle 22.00'den önce, yüzleri kasklarla kapalı 3 veya 4 kişinin müzeye girerek, aralarında Antonello da Messina'ya atfedilen 1473 tarihli San Gregorio Poliptiği'ne ait 3 panel ile "Madonna ve Çocuk" ve "Pietà'daki İsa" eserlerinin yer aldığı çift taraflı panelin de bulunduğu 6 eseri çaldığı belirtildi.

2 ESER MÜZE ÇEVRESİNDE BULUNDU

Hırsızların kaçarken müze çevresinde bazı kişilerin olduğunu fark ederek 2 eseri dışarıdaki bir duvarın üzerine bıraktığı değerlendiriliyor. Söz konusu eserler kısa süre sonra bulundu.

Milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen 4 eser ise hâlâ kayıp.

İTALYAN YETKİLİLERDEN TEPKİ

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, olayla ilgili "şaşkınlık ve üzüntü" duyduğunu belirterek yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani ise hırsızlığı "olağanüstü derecede ciddi bir suç" ve "evrensel kültürel mirasa karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Messina Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Antonello da Messina, 15. yüzyılda yaşamış ve özellikle portreleri ile dini temalı eserleriyle tanınan Sicilyalı ressamlar arasında öne çıkıyor.