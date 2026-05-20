MHP'li Gaziantep Araban Belediye Başkanı Özdemir, Partisinden İhraç Edildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in "parti ilke ve politikalarına aykırı tavır ve davranışları" nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir hakkında alınan kararı duyurdu.
Durmaz paylaşımında, "Gaziantep/Araban İlçe Belediye başkanımız Mehmet Özdemir; parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.
