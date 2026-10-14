MHP'li Aşkın'ın metro arızaları önergesi İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
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MHP'li Aşkın'ın metro arızaları önergesi İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi

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İBB Meclisi'nde MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın'ın metro arızalarına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Aşkın, M5'teki arklanma ve Hacıosman'daki su baskınına dikkat çekerek altyapının bakımsız olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, kentteki metro hatlarında yaşanan arızalara ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, İstanbul'da ulaşımın can güvenliği meselesi haline geldiğini söyledi.

Bu hafta M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda trenin enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma meydana geldiğini ve tren camında hasar oluştuğunu hatırlatan Aşkın, yağışlar sonrasında da Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastığını ve tavan akıntıları olduğunu belirtti.

Aşkın, bu gibi olayların, İstanbul'da toplu taşıma altyapısının ciddi bir bakımsızlık ve denetimsizlik içinde olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız için artık bir ulaşım sorunu olmaktan çıkıp doğrudan bir can ve mal güvenliği meselesi haline gelen tedbirsizlikler karşısında yetkili makamların gerekli adımları atmaması kabul edilemez." dedi.

Metro ve metrobüslerdeki arızaların, kazaların ve metro hatlarındaki teknik aksaklıkların engellenememesinin gerekçesinin ne olduğunu soran Aşkın, şunları kaydetti:

"2019'dan sonra İstanbul'da ulaşımımızda kaç kaza, yangın, su baskını ve teknik arıza, arklanma, ray, tren arızası meydana gelmiştir? Bu olaylarda kaç vatandaşımız yaralanmış veya mağduriyet yaşamıştır? Metro İstanbul altyapı, enerji, iklimlendirme sistemlerinin bakım-onarım

ihaleleri hangi firmalara, ne kadarlık bedellerle verilmiştir? Bu firmaların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği denetlenmekte midir? İhmali görülen firmalara uygulanan idari ve hukuki yaptırımlar nelerdir?"

Aşkın, M5 Metro Hattı'nda yaşanan elektriksel arklanma gibi teknik arızaların tekrar etmemesi için yüksek gerilim ve enerji besleme hatlarında ne tür periyodik kontroller yapıldığını da sorarak, "Hacıosman ve metro istasyonlarında yağış sonrasında yaşanan su baskınları ve izolasyon zafiyetlerine karşı istasyon altyapı rehabilitasyon çalışmaları başlatılmış mıdır? Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı raylı toplu taşıma araçlarında can güvenliğini ve yolcu konforunu riske atan bu aksaklıkların giderilmesi için acil bir kriz eylem planı hazırlanmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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