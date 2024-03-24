MHP'li başkan ve milletvekili elleriyle yaptıkları pideleri vatandaşlara dağıttı - Son Dakika
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MHP'li başkan ve milletvekili elleriyle yaptıkları pideleri vatandaşlara dağıttı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve milletvekili Halil Öztürk, mahalle fırınında vatandaşlara Ramazan pidesi yaptı. Pideler ücretsiz olarak dağıtıldı.

24.03.2024 12:52  Güncelleme: 12:58
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MHP'li başkan ve milletvekili elleriyle yaptıkları pideleri vatandaşlara dağıttı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve milletvekili Halil Öztürk, mahalle fırınında vatandaşlara Ramazan pidesi yaptı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından yapılan mahalle fırınlarında pişirilen Ramazan pideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. MHP'nin Yahşihan belediye başkanı ve adayı Osman Türkyılmaz ile milletvekili Halil Öztürk, vatandaşlar için mahalle fırınında Ramazan pidesi pişirdi. Öztürk, bir taraftan yumurtaları kırarken bir taraftan da Türkyılmaz, hamuru pide haline getirdi. Bir süre fırında pişirilen pideler, mahalledeki vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik anlamında parklarımızda yapmış olduğu fırınlarda her Ramazan pide yapıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugün de Şefik Güneşer Belediye Parkı'ndayız. Bayraktepe Mahallesindeki fırında kendi ellerimizle hazırladığımız sevgimizi kattığımız, üretken belediyeciliğin ürettiği pideleri dağıttık. Herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadesini kullandı.

MHP\'li başkan ve milletvekili elleriyle yaptıkları pideleri vatandaşlara dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel MHP'li başkan ve milletvekili elleriyle yaptıkları pideleri vatandaşlara dağıttı - Son Dakika

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