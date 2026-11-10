MHP\'li Erbaş, Osimhen\'i Kütahya\'ya davet etti, termal merkezlerde tedavi önerdi

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Galatasaray'ın RAMS Park'taki saha zemini tartışmalarına ilişkin Kütahyaspor'un paylaşımını gündeme getirerek, zeminden dolayı sakatlanan Victor Osimhen ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Erbaş, "80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Galatasaray'ın RAMS Park'taki saha zeminiyle ilgili tartışmalara değinerek, Kütahyaspor'un "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" paylaşımını hatırlattı.

Stadyumun aydınlatma, tribün güvenliği, soyunma odaları ve engelli erişimi gibi eksikliklerinin giderilmesi halinde büyük karşılaşmaların Kütahya'da oynanabileceğini ifade etti.

Saha zemininden dolayı sakatlanan Victor Osimhen ve diğer sporcuları Kütahya'ya davet eden Erbaş, "Saha zemininden dolayı sakatlanan başta Sayın Osimhen'i ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var" dedi.