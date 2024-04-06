MHP\'li Fatih Ocak, Beyköy Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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MHP'den Beyköy Belediye Başkanı seçilen Fatih Ocak, görevine başladı.

Mazbatasını alan Ocak, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende Osman Kılıç'tan görevi devraldı.

Ocak, yaptığı konuşmada, tüm belde halkına destekleri için teşekkür ederek, "Hayatımıza yeni bir sayfa açacağız. Yeni bir sayfa üzerinden devam edeceğiz. Sizin de desteğinizle borcu, harcı, geliri ve gideriyle yeni bir düzen, yeni bir nizam gelecek." ifadelerini kullandı.

Törene, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Merkez İlçe Başkanı Mesut Sertoğlu, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.