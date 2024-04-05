MHP'den Çankırı Belediye Başkanı seçilen İsmail Hakkı Esen, mazbatasını alarak ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.
Esen, Çankırı Adliyesinde mazbatasını almasının ardından belediyeye geldi. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, kurban kesilerek dua edildi.
Belediye Başkanı Esen, törende, mazbata alımının mübarek cuma günü ve Kadir Gecesi'ne denk geldiğini söyledi.
Artık yeni şeyler söylemek gerektiğini belirten Esen, "2019 yılında aldığımız mazbatadan sonra şehrimiz için canla başla mücadele ettik. Kimseyi ayırmadan, ayrışmadan Çankırı'mızın daha yaşanabilir, daha konforlu bir şehir olması için ekibimizle hizmete gayret ettik." dedi.
Bundan sonrası için üzerlerindeki yükün farkında olduklarını dile getiren Esen, geçen 5 yıl içinde yaşanan bütün olumsuzluklar, hayat şartlarına, hastalıklar, depremler, doğal felaketler, dünyayı kasıp kavuran felaketlere rağmen yıllardır yapılmayan şehrin çok ihtiyacı olan 63 projenin de içinde olduğu 178 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Beklentilerin yükseldiğini dile getiren Esen, şöyle konuştu:
"Bize destek veren çok kıymetli hemşehrilerime, özellikle meclis üyelerime ve personelime çok teşekkür ediyorum. Hep güç kuvvet verdiler, arkamızda oldular. Bundan sonraki süreçte de Çankırı için seçimden ziyade gelecek nesiller için çok geri kalmış, garip kalmış şehrimiz için elimizden gelen gayretle kanımızın son damlasına kadar hizmete gayret edeceğiz."
Konuşmanın ardından Esen, başkanlık makamına geçerek görevine başladı.
Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt ile partililer, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › MHP'li İsmail Hakkı Esen, Çankırı Belediye Başkanı olarak ikinci kez göreve başladı - Son Dakika
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına, sürü halinde gezen çoban köpekleri saldırdı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Alanya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, 'Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım' dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?