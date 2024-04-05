MHP'li Şerafettin Pervanlar, Pazar Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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MHP'li Şerafettin Pervanlar, Pazar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

MHP\'li Şerafettin Pervanlar, Pazar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

MHP'den Pazar Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Pervanlar, mazbatasını alarak görevine başladı. Pervanlar, seçim sürecinde destek veren hemşehrilerine teşekkür ederek, Pazar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları da tebrik eden Pervanlar, birlikte güzel hizmetler yapacaklarına inandığını ifade etti.

05.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
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MHP'den Pazar Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Pervanlar, mazbatasını aldı.

Pervanlar, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Pervanlar, seçim sürecinde verdikleri desteklerden ötürü hemşehrilerine teşekkür ederek, "Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük ve seçim bitti. Pazar'ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin takdiri ile göreve seçilen belediye meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızı da tebrik ediyor, birlikte çok güzel hizmetler yapacağımız inancı ile tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'li Şerafettin Pervanlar, Pazar Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

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