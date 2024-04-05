MHP'den Pazar Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Pervanlar, mazbatasını aldı.
Pervanlar, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.
Pervanlar, seçim sürecinde verdikleri desteklerden ötürü hemşehrilerine teşekkür ederek, "Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük ve seçim bitti. Pazar'ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin takdiri ile göreve seçilen belediye meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızı da tebrik ediyor, birlikte çok güzel hizmetler yapacağımız inancı ile tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › MHP'li Şerafettin Pervanlar, Pazar Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine gözaltına alınan O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramlık alışverişi için Gazipaşa Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar kent merkezine inerek mağazalara ve şeker tezgahlarına ilgi gösterdi. Esnaf, yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesini bekliyor.
Malatya'da, Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Şehirlerarası otobüs terminalinde bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ek seferler düzenledi. En fazla seferin İstanbul'a yapıldığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?